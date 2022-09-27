Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Авангард
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Северная Ирландия
Все события
Фоторепортажи
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский конькобежец отрубил себе два кончика пальцев топором

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский конькобежец Артем Арефьев сообщил, что отрубил себе два кончика пальцев руки топором во время рубки дров.

Наверх

«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором — указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своем Telegram-канале.

Арефьеву 21 год. Он является многократным призером юниорских чемпионатов мира. В этом году конькобежец принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ушел непобежденным: потомок эмигранта из царской России стал героем Турции
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь