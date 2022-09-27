Российский конькобежец отрубил себе два кончика пальцев топором
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский конькобежец Артем Арефьев сообщил, что отрубил себе два кончика пальцев руки топором во время рубки дров.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский конькобежец Артем Арефьев сообщил, что отрубил себе два кончика пальцев руки топором во время рубки дров.
«Сижу в травме, я отрезал себе два кончика пальцев левой руки топором — указательный и большой. А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла», — написал Арефьев в своем Telegram-канале.
Арефьеву 21 год. Он является многократным призером юниорских чемпионатов мира. В этом году конькобежец принял участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России.