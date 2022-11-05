Нидерландские шорт-трекистки установили в США два мировых рекорда
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Нидерландские шорт-трекистки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур установили мировые рекорды на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Нидерландские шорт-трекистки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур установили мировые рекорды на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Олимпийская чемпионка 2022 года и двукратная чемпионка мира Велзебур на олимпийском овале в Юте показала время 41,416 секунды в квалификации на дистанции 500 метров. Она более чем на полсекунды превзошла достижение канадки Ким Бутен (41,936), установленное на той же трассе в 2019 году.
Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Схюлтинг установила мировой рекорд на дистанции 1000 метров — 1.25,958. Она на 0,556 секунды побила собственный рекорд, зафиксированный в феврале на Играх в Пекине.