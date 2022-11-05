Нидерландские шорт-трекистки установили в США два мировых рекорда

Олимпийская чемпионка 2022 года и двукратная чемпионка мира Велзебур на олимпийском овале в Юте показала время 41,416 секунды в квалификации на дистанции 500 метров. Она более чем на полсекунды превзошла достижение канадки Ким Бутен (41,936), установленное на той же трассе в 2019 году.