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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерландские шорт-трекистки установили в США два мировых рекорда

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Нидерландские шорт-трекистки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур установили мировые рекорды на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

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Источник: Reuters

Олимпийская чемпионка 2022 года и двукратная чемпионка мира Велзебур на олимпийском овале в Юте показала время 41,416 секунды в квалификации на дистанции 500 метров. Она более чем на полсекунды превзошла достижение канадки Ким Бутен (41,936), установленное на той же трассе в 2019 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Схюлтинг установила мировой рекорд на дистанции 1000 метров — 1.25,958. Она на 0,556 секунды побила собственный рекорд, зафиксированный в феврале на Играх в Пекине.

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