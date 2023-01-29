Шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана не взяли на работу в Южной Корее

37-летний Ан ранее в январе собеседовался на должность тренера команды города Соннам по шорт-треку, однако его кандидатура была отсеяна, сообщает Yonhap.

«Когда мы изучали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы обращали внимание на множество различных факторов, в том числе их коммуникативные навыки. Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и освещение ситуации в СМИ», — заявил представитель мэрии города Соннам.

Ан родился в Сеуле и выступал за Южную Корею под именем Ан Хен Су. На Олимпиаде-2006 он завоевал три золотые медали. Перед Играми-2014 спортсмен принял гражданство России и в этом статусе выиграли три золота в Сочи.