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29 января, источник: Sport24

Шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана не взяли на работу в Южной Корее

Бывший южнокорейский и российский шорт-трекист Виктор Ан не смог пройти отбор на работу у себя на родине.

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Источник: РИА "Новости"

37-летний Ан ранее в январе собеседовался на должность тренера команды города Соннам по шорт-треку, однако его кандидатура была отсеяна, сообщает Yonhap.

«Когда мы изучали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы обращали внимание на множество различных факторов, в том числе их коммуникативные навыки. Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и освещение ситуации в СМИ», — заявил представитель мэрии города Соннам.

Ан родился в Сеуле и выступал за Южную Корею под именем Ан Хен Су. На Олимпиаде-2006 он завоевал три золотые медали. Перед Играми-2014 спортсмен принял гражданство России и в этом статусе выиграли три золота в Сочи.

В Южной Корее Ан столкнулся с критикой из-за отказа от гражданства, а также из-за решения тренировать сборную Китая на Олимпиаде в Пекине.

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