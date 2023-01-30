Глава Союза конькобежцев Гуляев намерен предложить Виктору Ану вернуться в Россию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев намерен в ближайшее время связаться с ищущим работу в Южной Корее шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном и сообщить ему, что тот всегда будет востребован в российском шорт-треке. Об этом Гуляев сообщил в понедельник ТАСС.

«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны, он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас, — напомнил Гуляев. — Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею. Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса».

Агентство Рёнхап в воскресенье сообщило о том, что Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку. Шестикратный олимпийский чемпион был одним из семи кандидатов на вакантный пост. Как указывает Рёнхап, Виктор Ан подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Южной Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад. Кроме того, титулованный спортсмен тренировал команду Китая, которая считается одним из основных соперников Южной Кореи в шорт-треке.

Гуляев уверен, что если бы Виктор Ан работал в российском шорт-треке, то принес бы большую пользу. «Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было. Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», — добавил Гуляев.