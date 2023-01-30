Глава Союза конькобежцев Гуляев намерен предложить Виктору Ану вернуться в Россию
Ранее сообщалось, что Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам.
Ранее сообщалось, что Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам.
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев намерен в ближайшее время связаться с ищущим работу в Южной Корее шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном и сообщить ему, что тот всегда будет востребован в российском шорт-треке. Об этом Гуляев сообщил в понедельник ТАСС.
«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны, он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас, — напомнил Гуляев. — Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею. Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса».
Агентство Рёнхап в воскресенье сообщило о том, что Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку. Шестикратный олимпийский чемпион был одним из семи кандидатов на вакантный пост. Как указывает Рёнхап, Виктор Ан подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Южной Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад. Кроме того, титулованный спортсмен тренировал команду Китая, которая считается одним из основных соперников Южной Кореи в шорт-треке.
Гуляев уверен, что если бы Виктор Ан работал в российском шорт-треке, то принес бы большую пользу. «Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было. Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», — добавил Гуляев.
Виктор Ан (Ан Хён Су) получил российское гражданство в 2011 году, до этого он представлял Южную Корею. Шорт-трекист выступал за сборную России на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане этот спортсмен вынужден был пропустить из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета.