Казахстанская конькобежка стала второй в финале Кубка мира

Казахстанская конькобежка стала второй в финале Кубка мира

Казахстанская конькобежка Алина Дауранова заняла второе место в забеге на 1000 метров у женщин в дивизионе В в финале Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.