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19 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанская конькобежка стала второй в финале Кубка мира

Казахстанская конькобежка Алина Дауранова заняла второе место в забеге на 1000 метров у женщин в дивизионе В в финале Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

Турнир проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Дауранова финишировала со временем 1:18.90, уступив японке Аяно Сато 1.45 секунды.

Напомним, что ранее Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров.

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