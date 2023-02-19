Казахстанская конькобежка стала второй в финале Кубка мира
Казахстанская конькобежка Алина Дауранова заняла второе место в забеге на 1000 метров у женщин в дивизионе В в финале Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская конькобежка Алина Дауранова заняла второе место в забеге на 1000 метров у женщин в дивизионе В в финале Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Турнир проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.
Дауранова финишировала со временем 1:18.90, уступив японке Аяно Сато 1.45 секунды.
Напомним, что ранее Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров.