Призер ЧМ по шорт-треку из России решила сменить спортивное гражданство

25-летняя спортсменка рассказала, что находится в процессе перехода в команду Дании и приняла это решение по семейным обстоятельствам. Она отметила, что система подготовки в сборной России вынуждает ее быть вдали от мужа, датского конькобежца Виктора Торупа.

«Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры», — объяснила Просвирнова.

Просвирнова — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также пятикратная чемпионка Европы. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх в 2014-м, 2018-м и 2022-м.