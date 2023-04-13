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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виктор Ан будет готовить шорт-трекистов для сборной Южной Кореи

СЕУЛ, 13 апр — РИА Новости. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан станет личным тренером ряда спортсменов на отборочных соревнованиях в национальную сборную Южной Кореи по шорт-треку на сезон-2023/24, которые стартуют уже в следующий вторник, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника агентства, Ан неофициально помогал некоторым молодым шорт-трекистам из своей альма-матер, Корейского национального университета спорта, и ряд спортсменов попросил его тренировать их и при подготовке к соревнованиям за право попасть в национальную сборную. Ан согласился.

Как сообщает агентство, впервые Ан официально будет исполнять роль тренера в стране, где он родился. Отмечается, что он сталкивается с негативной общественной реакцией при попытках найти работу в Южной Корее из-за отказа от гражданства страны несколько лет назад. В январе сообщалось, что Виктор Ан не смог пройти собеседование на должность тренера в городской команде по шорт-треку в южнокорейской провинции Кёнгидо.

Виктор Ан (Ан Хён Су) выиграл три золотые медали в составе сборной Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине. В 2011 году он получил российское гражданство, а на Олимпиаде-2014 в Сочи снова завоевал три золотые медали — уже в составе сборной России. Он окончательно завершил свою спортивную карьеру в 2020 году.

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