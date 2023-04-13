Виктор Ан будет готовить шорт-трекистов для сборной Южной Кореи

По информации источника агентства, Ан неофициально помогал некоторым молодым шорт-трекистам из своей альма-матер, Корейского национального университета спорта, и ряд спортсменов попросил его тренировать их и при подготовке к соревнованиям за право попасть в национальную сборную. Ан согласился.

Как сообщает агентство, впервые Ан официально будет исполнять роль тренера в стране, где он родился. Отмечается, что он сталкивается с негативной общественной реакцией при попытках найти работу в Южной Корее из-за отказа от гражданства страны несколько лет назад. В январе сообщалось, что Виктор Ан не смог пройти собеседование на должность тренера в городской команде по шорт-треку в южнокорейской провинции Кёнгидо.