Виктор Ан будет готовить шорт-трекистов для сборной Южной Кореи

По информации источника агентства, Ан неофициально помогал некоторым молодым шорт-трекистам из своей альма-матер, Корейского национального университета спорта, и ряд спортсменов попросил его тренировать их и при подготовке к соревнованиям за право попасть в национальную сборную. Ан согласился.
Как сообщает агентство, впервые Ан официально будет исполнять роль тренера в стране, где он родился. Отмечается, что он сталкивается с негативной общественной реакцией при попытках найти работу в Южной Корее из-за отказа от гражданства страны несколько лет назад. В январе сообщалось, что Виктор Ан не смог пройти собеседование на должность тренера в городской команде по шорт-треку в южнокорейской провинции Кёнгидо.
Виктор Ан (Ан Хён Су) выиграл три золотые медали в составе сборной Южной Кореи на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине. В 2011 году он получил российское гражданство, а на Олимпиаде-2014 в Сочи снова завоевал три золотые медали — уже в составе сборной России. Он окончательно завершил свою спортивную карьеру в 2020 году.