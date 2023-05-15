Ее формам завидуют многие девушки мира: самая сексапильная конькобежка нашла неожиданную любовь

Американский блогер и боксер Джейк Пол этой весной сообщил, что у него роман с самой красивой конькобежкой мира, чемпионкой мира из Голландии Юттой Лердам. Подробнее об отношениях этой красивый пары — в материале «СЭ».

Романы боксера

Личная жизнь звезды американского интернета всегда бурно обсуждалась. В 2018 году он встречался с моделью Эрикой Костелли, но роман продлился недолго. В 2019-м Джейк состоял в отношениях с блогером Таной Монго. 24 июня влюбленные сообщили, что обручились, а спустя несколько дней сыграли свадьбу.

Правда, уже в 2020-м они расстались и заявили, что их свадьба была неофициальной. Поэтому никаких обязательств они перед собой не несли.

«Я до ужаса влюбился в бокс. Все зашло настолько далеко, что я разлюбил свою жену и влюбился в этот вид спорта», — так в интервью Men’s Health Пол объяснил расставание. Блогер грустил один недолго, и практически сразу его начали замечать в компании модели Джулии Роуз, но и этот роман оказался скоротечным. Пара просуществовала всего несколько месяцев.

В апреле 2023 года Пол опубликовал фотографию с конькобежкой Юттой Лердам, подписав снимок: «Теперь я голландец».

Кто такая Ютта Лердам?

Лердам — звезда сборной Нидерландов, которая специализируется на спринтерских дистанциях. Ютта является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, шестикратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы. Также Лердам — рекордсменка страны на дистанции 1000 метров и благодаря своей внешности — объект грез для тысяч фанатов.

Известность она получила в 2019 году, когда начала выступать на взрослом уровне. Ее сразу же назвали открытием сезона. В дальнейшем она только улучшала свои результаты и заставляла публику говорить о себе. Ну и ко всему этому остается добавить, что Лердам считается одной из самых красивых и сексапильных спортсменок Европы.

В 2018 году стало известно, что Лердам встречается с коллегой по конькобежному спорту, олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира Куном Вервеем. Пара даже открыла совместную школу Team Worldstream.

Практически ни один рейтинг самых привлекательных спортсменок мира сегодня не обходится без Ютты. Она регулярно позирует перед фотокамерами, снимается на телевидении и активно ведет социальные сети. В ее Instagram* (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) больше четырех миллионов подписчиков.

Джейк и Ютта недавно приняли участие в совместном подкасте, где и рассказали о своем романе. Раньше они старались не афишировать свои отношения, но их вместе сумели поймать папарацци.