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22:53 (мск), источник: Sport24

Мастер спорта РФ по шорт-треку погиб в зоне СВО в возрасте 28 лет

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

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Источник: Союз конькобежцев России

19 октября Денисову исполнилось только 28 лет.

Во время спортивной карьеры Иван Денисов выступал за республику Марий Эл. В последние годы мужчина трудился в качестве тренера.

Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию в Донбассе и на Украине с 24 февраля 2022 года.

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