Мастер спорта РФ по шорт-треку погиб в зоне СВО в возрасте 28 лет
Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
19 октября Денисову исполнилось только 28 лет.
Во время спортивной карьеры Иван Денисов выступал за республику Марий Эл. В последние годы мужчина трудился в качестве тренера.
Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию в Донбассе и на Украине с 24 февраля 2022 года.