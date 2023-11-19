Белорусские конькобежцы завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России

В копилке нашей национальной команды три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. На дистанции 500 м у женщин победу одержала Анна Доморацкая, а Екатерина Слоева показала третий результат. В этом же виде программы у мужчин лучшим стал Игнат Головатюк. Кроме того, Анна заняла второе место на тысяче. Еще одно золото нашей сборной принес Егор Доморацкий, победивший на дистанции 5000 м. В мужском командном спринте серебро завоевали Илья Петров, Владислав Гапон и Виктор Руденко, а в аналогичной дисциплине среди женщин наши Кристина Бурмистрова, Анна Доморацкая и Полина Коржуева выиграли бронзу.