Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Испания
Грузия
11
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Шотландия
Норвегия
22
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Португалия
Исландия
10
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Босния и Герцеговина
Словакия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Лихтенштейн
Люксембург
00
Хоккей. НХЛ
20.11
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.11
Питтсбург
Вегас
Хоккей. НХЛ
20.11
Чикаго
Баффало
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Бельгия
Азербайджан
50
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Эстония
20
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм
Сент-Луис
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Литва
10
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Венгрия
Черногория
31
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Болгария
22
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Сокол
00
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Ленинградец
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Витязь
35
Хоккей. НХЛ
16:00
Миннесота
Торонто
ОТ
34
Футбол. Первая лига
15:30
Кубань
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Арсенал
02
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Адмирал
02
Все события
Фоторепортажи
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
21:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские конькобежцы завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге завершился второй этап Кубка России по конькобежному спорту, участие в котором приняли белорусские спортсмены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Наверх
Источник: Министерства спорта и туризма Беларуси

В копилке нашей национальной команды три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. На дистанции 500 м у женщин победу одержала Анна Доморацкая, а Екатерина Слоева показала третий результат. В этом же виде программы у мужчин лучшим стал Игнат Головатюк. Кроме того, Анна заняла второе место на тысяче. Еще одно золото нашей сборной принес Егор Доморацкий, победивший на дистанции 5000 м. В мужском командном спринте серебро завоевали Илья Петров, Владислав Гапон и Виктор Руденко, а в аналогичной дисциплине среди женщин наши Кристина Бурмистрова, Анна Доморацкая и Полина Коржуева выиграли бронзу.

С первого этапа Кубка России, который проходил в начале ноября в Коломне, белорусские конькобежцы также привезли семь медалей — два золота в обоих командных спринтах, а также пять бронзовых наград. Следующим крупным стартом для нашей команды станет чемпионат России на отдельных дистанциях в Иркутске, который состоится во второй половине декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь