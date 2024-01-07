Российская шорт-трекистка умерла в возрасте 20 лет

Анастасия являлась 20-летней спортсменкой, которая успешно выступала на национальном уровне. В соревнованиях Кубка России по шорт-треку, проходивших в 2022 и 2023 годах, она занимала призовые места в составе эстафеты, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м.