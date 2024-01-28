Конькобежцы Кошелева и Захаров выиграли чемпионат России
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Конькобежцы Екатерина Кошелева и Руслан Захаров выиграли чемпионат России в классическом многоборье, который проходит в Кемерове.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Конькобежцы Екатерина Кошелева и Руслан Захаров выиграли чемпионат России в классическом многоборье, который проходит в Кемерове.
По итогам четырех забегов Кошелева набрала 169,680 балла, установив рекорд катка. Второе место заняла Александра Саютина (170,247), третье — Анастасия Григорьева (171,660).
Результат Захарова — 155,768. Он также установил рекорд катка. На второй строчке расположился Павел Таран (159,193). Третьим стал Даниил Найденышев (159,572).
Позднее в воскресенье пройдет спринтерское многоборье.