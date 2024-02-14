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10:16 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Качанова выиграла Спартакиаду на дистанции 500 м

Второй стала Ангелина Голикова, третьей — Елизавета Агафошина.

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Источник: Reuters

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Дарья Качанова, представляющая Нижегородскую область, стала победительницей Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Челябинске.

Качанова показала результат 38,26 секунды. Второе место заняла представительница Москвы Ангелина Голикова (38,62 секунды). Третьей стала Елизавета Агафошина (38,75), также представляющая Москву. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Ольга Фаткулина (Челябинская область) показала четвертый результат (38,95).

Качановой 28 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года в командном спринте, а также серебряным призером чемпионата мира в той же дисциплине.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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