Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Бавария
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Детройт
84
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
41
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
14:11 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Саютина выиграла Спартакиаду на дистанции 3 000 м

Второе место заняла Екатерина Кошелева, третье — Анастасия Григорьева.

Наверх
Источник: AP 2023

ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Александра Саютина стала победительницей Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 3 000 м. Соревнования проходят в Челябинске.

Представительница Москвы финишировала с результатом 4 минуты 13,53 секунды. Второе место заняла Екатерина Кошелева из Свердловской области (4 минуты 13,74 секунды). Третьей стала представительница Челябинской области Анастасия Григорьева (4.17,75).

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь