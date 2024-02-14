Конькобежка Саютина выиграла Спартакиаду на дистанции 3 000 м
Второе место заняла Екатерина Кошелева, третье — Анастасия Григорьева.
Второе место заняла Екатерина Кошелева, третье — Анастасия Григорьева.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Александра Саютина стала победительницей Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 3 000 м. Соревнования проходят в Челябинске.
Представительница Москвы финишировала с результатом 4 минуты 13,53 секунды. Второе место заняла Екатерина Кошелева из Свердловской области (4 минуты 13,74 секунды). Третьей стала представительница Челябинской области Анастасия Григорьева (4.17,75).
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях примут участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступят вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.