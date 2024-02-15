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12:54 (мск), источник: ТАСС

Конькобежцы Качанова и Кулижников стали победителями Спартакиады на дистанции 1 000 м

В соревнованиях у мужчин второе место занял Руслан Мурашов, третьим стал Михаил Казелин; у женщин серебряная медаль досталась Александре Саютиной, бронзовая — Елизавете Агафошиной.

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Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Павел Кулижников стал победителем Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 1 000 м. Соревнования проходят в Челябинске.

Представитель Краснодарского края преодолел дистанцию за 1 минуту 09,74 секунды. Второе место занял другой представитель Краснодарского края — Руслан Мурашов (1.10,27). Тройку лидеров замкнул Михаил Казелин (1.10,43), представляющий Московскую область.

У женщин победу на дистанции 1 000 м одержала представительница Нижегородской области Дарья Качанова (1.17,30). Ранее она стала чемпионкой Спартакиады на дистанции 500 м. Второе место заняла Александра Саютина (1.17,79), третьей стала Елизавета Агафошина (1.17,84). Обе спортсменки представляют Москву.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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