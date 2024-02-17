Нидерландская конькобежка стала четырехкратной чемпионкой мира

У мужчин на аналогичной дистанции лучшим стал американец Джордан Штольц (33,69), серебряным призером стал канадец Лорен Дюбрёй (+0,26), бронзовым — поляк Дамиан Зурек (+0,42).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение россиян и белорусов, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.