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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нидерландская конькобежка стала четырехкратной чемпионкой мира

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Нидерландка Фемке Кок победила на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в канадском Калгари.

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Нидерландская конькобежка стала четырехкратной чемпионкой мира | Источник: Спорт РИА Новости

Она показала результат 36,83 секунды и стала четырехкратной чемпионкой мира. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Мин Сон (отставание 0,36 секунды), третье — американка Кими Гётц (+0,38).

У мужчин на аналогичной дистанции лучшим стал американец Джордан Штольц (33,69), серебряным призером стал канадец Лорен Дюбрёй (+0,26), бронзовым — поляк Дамиан Зурек (+0,42).

В женской гонке преследования победила сборная Нидерландов (2.51,20), далее расположились сборные Канады (+2,83) и Японии (+3,69). У мужчин лучшей стала команда Италии (3.35,00). Серебро завоевали норвежцы (+1,07), бронзу — канадцы (+1,72).

Чемпионат мира завершится 18 февраля.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение россиян и белорусов, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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