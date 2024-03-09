Японская конькобежка стала чемпионкой мира в спринтерском многоборье

У мужчин золото завоевал Нин Чжунянь (136,680), он стал первым чемпионом из Китая в данной дисциплине. Серебро завоевал нидерландец Йеннинг де Бо (137,050), бронзу — канадец Лоран Дюбрёй (137,515).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение россиян и белорусов от соревнований, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.