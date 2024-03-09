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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Японская конькобежка стала чемпионкой мира в спринтерском многоборье

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка японская конькобежка Михо Такаги одержала победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира, который проходит в Германии.

Источник: Reuters

По итогам четырех забегов она набрала 147,545 балла. Далее расположились представительницы Нидерландов Фемке Кок (148,100) и Ютта Лердам (148,265).

У мужчин золото завоевал Нин Чжунянь (136,680), он стал первым чемпионом из Китая в данной дисциплине. Серебро завоевал нидерландец Йеннинг де Бо (137,050), бронзу — канадец Лоран Дюбрёй (137,515).

Чемпионат мира в спринтерском и классическом многоборье завершится 10 марта.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2023 года оставил в силе отстранение россиян и белорусов от соревнований, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), в марте 2023 года рекомендовавшего допускать россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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