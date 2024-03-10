Конькобежец из США установил мировой рекорд в классическом многоборье

Штольц выиграл титул с мировым рекордом, набрав 144,740 очка. Он побил достижение соотечественника Шани Дэвиса (145,742 балла), установленное в 2006 году в Калгари. Вторым стал нидерландец Патрик Руст (145,762), третьим — норвежец Хальгейр Энгебротен (147,258).

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.