Конькобежец из США установил мировой рекорд в классическом многоборье
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц стал победителем мужского классического многоборья на чемпионате мира в Инцелле (Германия).
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американский конькобежец Джордан Штольц стал победителем мужского классического многоборья на чемпионате мира в Инцелле (Германия).
Штольц выиграл титул с мировым рекордом, набрав 144,740 очка. Он побил достижение соотечественника Шани Дэвиса (145,742 балла), установленное в 2006 году в Калгари. Вторым стал нидерландец Патрик Руст (145,762), третьим — норвежец Хальгейр Энгебротен (147,258).
В женском многоборье тройку призеров составили конькобежки из Нидерландов Джой Бёне (157,268), Марийке Груневуд (157,720) и Антуанетта Де Йонг (158,219).
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.