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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал медаль ЧМ-2024 по шорт-треку

Казахстанец Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Источник: Olympic.kz

Никиша выступил на дистанции 500 метров, показав в финале такое время — 41.676 сек.

Первое место занял Сяочун Лин из Китая. Его время составило 41.592. А представитель Канады Джордан Пьер завоевал бронзовую награду, показав такое время — 52.289.

Добавим, что он стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль на взрослом ЧМ в шорт-треке.

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