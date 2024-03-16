Казахстан завоевал медаль ЧМ-2024 по шорт-треку

Источник: Olympic.kz

Никиша выступил на дистанции 500 метров, показав в финале такое время — 41.676 сек.

Первое место занял Сяочун Лин из Китая. Его время составило 41.592. А представитель Канады Джордан Пьер завоевал бронзовую награду, показав такое время — 52.289.