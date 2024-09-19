Гуляев сообщил, что объединения конькобежных федераций в России ждать не стоит

Международный союз конькобежцев (ISU) включает в себя конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание. «ISU на таком объединении абсолютно не настаивает, более того, там даже поддержали разделение объединенной федерации в Казахстане несколько месяцев назад. Позиция ISU в этом вопросе очень гибкая», — отметил он.