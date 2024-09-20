Виктора Ана притесняют в Южной Корее. Причина — в связях спортсмена с Россией и Китаем

«С Виктором Аном у нас, безусловно, остается связь. В России проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, он записывает для него обращение на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. У меня была идея пригласить его поработать к нам, но он попросил этого не делать. У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев в комментарии ТАСС.