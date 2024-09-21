Гуляев: Минспорт поддержал инициативу по внедрению конькобежного спорта в ГТО

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз конькобежцев России получил поддержку от Минспорта РФ в вопросе внедрения конькобежного спорта в процесс сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ТАСС рассказал президент союза Николай Гуляев.
«Наша задача — поменять восприятие конькобежного спорта. Это не только бег по кругу 400 м и в коробке, это все, что связано со всеми видами коньков, — сказал Гуляев. — У меня одна из идей, о чем я уже говорил с министром спорта [Михаилом Дегтяревым], получил поддержку в плане возвращения к традициям, которые были в СССР, заключена в том, что две-три ступени ГТО должны вмещать в себя бег на простых коньках».
«Мы также идем в школы, спасибо отдельное Министерству просвещения РФ, что там включили модуль “коньки” в свой приказ о дополнительных уроках физической культуры», — добавил он.
ГТО представляет собой комплекс физических упражнений, спортивных дисциплин, нормативов для граждан всех возрастов. Программа состоит из нескольких ступеней, за ее выполнение участникам положены льготы и знаки отличия. Федеральная программа ГТО реализуется с 2014 года по инициативе президента страны.