Гуляев: Минспорт поддержал инициативу по внедрению конькобежного спорта в ГТО

«Наша задача — поменять восприятие конькобежного спорта. Это не только бег по кругу 400 м и в коробке, это все, что связано со всеми видами коньков, — сказал Гуляев. — У меня одна из идей, о чем я уже говорил с министром спорта [Михаилом Дегтяревым], получил поддержку в плане возвращения к традициям, которые были в СССР, заключена в том, что две-три ступени ГТО должны вмещать в себя бег на простых коньках».