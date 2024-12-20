Николай Гуляев: «Надеюсь, объединения с федерацией фигурного катания не будет»

Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу объявил о допуске в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов к участию в отборе к ближайшей зимней Олимпиаде. Таким образом, шанс поехать в Милан в феврале 2026 года появился у наших фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека.
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал решение ISU, а также поделился мнением об избрании нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и выразил надежду, что его организация не будет объединяться с Федерацией фигурного катания на коньках.
— Как отреагировали на решение ISU о допуске наших спортсменров на отборочные соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку до отбора к Олимпиаде?
— Это очень важное для нас решение. Разумеется, отреагировал позитивно. Наши спортсмены должны вернуться на международные соревнования, и нужно все для этого сделать. Теперь надо изучать регламент, все документы. После этого смогу более подробно прокомментировать это решение ISU.
— 13 декабря олимпийское собрание избрало новое руководство ОКР — президентом организации стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, вам на четыре года продлили членство в исполкоме. Как прокомментируете эти решения?
— Разумеется, я поздравил Михаила Владимировича с избранием президентом ОКР. Поблагодарил его за предложение продолжить работу в исполкоме. И благодарен олимпийскому собранию за то, что избрало меня в новый состав исполкома ОКР. Уверен, что совместно с министром спорта и новым главой ОКР мы всем спортивным сообществом сможем добиться существенного развития. И главное, добиться возвращения наших спортсменов на международные соревнования, — это сейчас основная задача.
— Еще когда Михаил Дегтярев был только министром спорта РФ, под его влиянием пошла тенденция на объединение национальных федераций, чтобы они соответствовали своим международным аналогам. Так уже произошло с гимнастикой и водными видами спорта. С учетом того, что ISU руководит по всей планете не только конькобежным спортом и шорт-треком, но и фигурным катанием, стоит ли ждать, что ваш союз объединят с фигуристами?
— Я надеюсь, что это не произойдет.
— Почему?
— У нас и фигуристов слишком разные виды спорта. Да, в основе их катание на коньках на льду, но сама специфика, будь то правила, система подготовки и многое другое, сильно отличаются друг от друга. Я понимаю: с учетом того, что ISU объединяет под своим началом и конькобежный спорт с шорт-треком, и фигурное катание, вопрос об аналогичном объединении в России может быть поднят. Но помимо разной специфики видов спорта надо еще учитывать, что наша страна годами имела в руководящих органах ISU двух своих представителей — от фигурного катания и конькобежного спорта. Поскольку нашей задачей стоит не только возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но и восстановление и улучшение своих позиций в международных спортивных организациях, считаю нецелесообразным отказываться от тех возможностей, о которых я сказал выше.
— Вы излагали эти аргументы Михаилу Дегтяреву?
— Мы еще подробно не обсуждали данный вопрос. Но думаю, в будущем разговор такой будет, и мы найдем точки соприкосновения.
— По тем внутренним соревнованиям, что проводила ваша организация в последние годы, как оцените готовность наших конькобежцев к возвращению на международную арену?
— Они достойно выступают на внутренних соревнованиях. И я надеюсь, что достаточно быстро смогут успешно выступать на международных, когда попадут туда. Понятно, что долгое отсутствие практики таких стартов не может не сказаться, но у наших парней и девушек достаточный потенциал, чтобы снова бороться за высокие места.
Алексей Фомин