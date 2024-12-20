Николай Гуляев: «Надеюсь, объединения с федерацией фигурного катания не будет»

— У нас и фигуристов слишком разные виды спорта. Да, в основе их катание на коньках на льду, но сама специфика, будь то правила, система подготовки и многое другое, сильно отличаются друг от друга. Я понимаю: с учетом того, что ISU объединяет под своим началом и конькобежный спорт с шорт-треком, и фигурное катание, вопрос об аналогичном объединении в России может быть поднят. Но помимо разной специфики видов спорта надо еще учитывать, что наша страна годами имела в руководящих органах ISU двух своих представителей — от фигурного катания и конькобежного спорта. Поскольку нашей задачей стоит не только возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но и восстановление и улучшение своих позиций в международных спортивных организациях, считаю нецелесообразным отказываться от тех возможностей, о которых я сказал выше.