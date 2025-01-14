«Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши

— Не хватает таких российских ребят, как Данила Семериков, Руслан Захаров, Александр Румянцев. Поляки не очень доверяют тренерам, хотят, чтобы на каждой тренировке результат был лучше. Первый год я был у них спарринг-партнером, очень много брал на себя, и они привыкли, что, когда тяжело, — Владик, давай! Я же там не Вова, а Владик. Я без проблем брал работы на себя, делал больше. Но сейчас, к сожалению, это сохранилось, хоть чаще вроде и в шутку. А мне уже неинтересно быть спарринг-партнером, я сам выступаю, лучше сэкономить силы, чтобы самому затем хорошо бежать. Но у нас тут Шимон Палка хорошо поехал, и хорошо работаем с ним на тренировках.