Удивительная история на ЧЕ-2025 у конькобежек: соперницы не выявили победительницу!

Уже на стартовом отрезке соперницы показали абсолютно одинаковое время — 10,52. И, как бы они ни старались опередить друг друга, на финише им не помогла даже разножка. Спортсменки продемонстрировали абсолютно одинаковый результат вплоть до тысячных секунды — 37,960. Во втором забеге на 500 м это был лишь третий результат. Лучшее время показала ещё одна нидерландка Фемке Кок, а второй стала Кайя Зиомек из Польши.