Казахстан завоевал бронзу и догнал вторую команду Универсиады-2025

Для Казахстана эта медаль стала 13-й на Универсиаде, из которых три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовые. По общему числу наград казахстанкая сборная догнала Финляндию (7−3−3), идущей второй в медальном зачете следом после Франции (18−8−13).