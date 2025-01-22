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Казахстан завоевал бронзу и догнал вторую команду Универсиады-2025

Казахстан завоевал бронзу в смешанной эстафете по шорт-треку на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Турине (Италия), передают Vesti.kz.

Источник: Союз конькобежцев Казахстана

Команда Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на Зимней Универсиаде, проходящей в Турине, сообщает пресс-служба Федерации.

Сборную Казахстана представляли Алина Ажгалиева, Малика Ермек, Яна Хан, Валерий Клименко и Динмухамедалдияр Тажибай. Команда показала время 2:44.815, которое обеспечило им третье место в напряженной борьбе.

Золото соревнований завоевала команда из Южной Кореи, а серебро досталось представителям Китая.

Для Казахстана эта медаль стала 13-й на Универсиаде, из которых три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовые. По общему числу наград казахстанкая сборная догнала Финляндию (7−3−3), идущей второй в медальном зачете следом после Франции (18−8−13).