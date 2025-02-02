Конькобежцы Казелин и Качанова взяли золото чемпионата России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Конькобежцы Михаил Казелин и Дарья Качанова стали победителями спринтерского многоборья на чемпионате России в Челябинске.
По итогам четырех забегов на дистанциях 500 и 1000 метров Казелин набрал 140,530 очка. Вторым стал Виктор Муштаков (140,600 очка), третьим — Руслан Мурашов (141,085).
Качанова первенствовала среди женщин с рекордом катка — 151,895 очка. Тройку призеров дополнили Ирина Кузнецова (156,400) и Елена Еранина (159,050).
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления. 20 декабря стало известно, что союз разрешил россиянам участвовать в квалификации к Олимпиаде в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.