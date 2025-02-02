Конькобежцы Казелин и Качанова взяли золото чемпионата России

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне 2023 года конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления. 20 декабря стало известно, что союз разрешил россиянам участвовать в квалификации к Олимпиаде в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.