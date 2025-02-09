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Казахстан выиграл историческое золото на Азиатских играх

Мужская сборная по шорт-треку принесла Казахстану первую золотую медаль на Азиатских играх-2025 в Харбине, передают Vesti.kz.

Источник: НОК РК, Сали Сабиров

Команда выиграла мужскую эстафету, обойдя в финале команды Японии (серебро) и Китая (бронза).

Золотые медали выиграли Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен.

Этот триумф стал историческим — Казахстан впервые завоевал золото на зимних Азиатских играх в шорт-треке.

Для Казахстана это шестая медаль Азиады в Харбине, из них одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая.

Ранее нашей стране медали принесли шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров, в женской эстафете на 3000 метров, конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов и фристайлистка Аяна Жолдас.