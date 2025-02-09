Казахстан выиграл историческое золото на Азиатских играх

Команда выиграла мужскую эстафету, обойдя в финале команды Японии (серебро) и Китая (бронза).
Золотые медали выиграли Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев и Айбек Насен.
Этот триумф стал историческим — Казахстан впервые завоевал золото на зимних Азиатских играх в шорт-треке.
Для Казахстана это шестая медаль Азиады в Харбине, из них одна золотая, четыре серебряные и одна бронзовая.
Ранее нашей стране медали принесли шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров, в женской эстафете на 3000 метров, конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов и фристайлистка Аяна Жолдас.