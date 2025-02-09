Головкин отреагировал на исторический триумф Казахстана на Азиаде

Команда выиграла мужскую эстафету на 5000 метров, оставив позади себя сборные Японии и Китая. Это первое золото для Казахстана на зимних Азиатских играх в шорт-треке.
«От имени Национального Олимпийского комитета Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Глеба Ивченко, Дениса Никишу, Мерсаида Жаксыбаева, Айбека Насена, Абзала Ажгалиева и Адиля Галиахметова с триумфальным завоеванием первой золотой медали сборной Казахстана на зимних Азиатских играх в Харбине! Это первая награда высшей пробы для казахстанского шорт-трека на комплексных соревнованиях мирового уровня, и тысячи болельщиков стали свидетелями этого яркого достижения. Сегодня благодаря воле к победе вы заслуженно поднялись на первую ступень пьедестала, и гимн Казахстана спустя долгое время вновь будет звучать на зимнем первенстве Азиатского континента.
Особая благодарность вашим тренерам, которые вместе с вами разделили путь к этой победе, которая стала огромной радостью для всей страны. Спасибо, алға, Казахстан!», — цитирует Головкина Olympic.kz.
На данный момент у нашей команды семь медалей на Азиаде, из них одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.
Успеха добились шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров, в женской эстафете на 3000 метров, в мужской эстафете на 5000 метров, конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов, фристайлистка Аяна Жолдас и конькобежки в командном спринте.