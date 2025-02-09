Головкин отреагировал на исторический триумф Казахстана на Азиаде

«От имени Национального Олимпийского комитета Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Глеба Ивченко, Дениса Никишу, Мерсаида Жаксыбаева, Айбека Насена, Абзала Ажгалиева и Адиля Галиахметова с триумфальным завоеванием первой золотой медали сборной Казахстана на зимних Азиатских играх в Харбине! Это первая награда высшей пробы для казахстанского шорт-трека на комплексных соревнованиях мирового уровня, и тысячи болельщиков стали свидетелями этого яркого достижения. Сегодня благодаря воле к победе вы заслуженно поднялись на первую ступень пьедестала, и гимн Казахстана спустя долгое время вновь будет звучать на зимнем первенстве Азиатского континента.



Особая благодарность вашим тренерам, которые вместе с вами разделили путь к этой победе, которая стала огромной радостью для всей страны. Спасибо, алға, Казахстан!», — цитирует Головкина Olympic.kz.