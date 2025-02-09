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Казахстан выиграл пятую медаль на Азиаде-2025

Копилка сборной Казахстана пополнилась очередной медалью на Азиатских играх-2025 в китайском Харбине, передают Vesti.kz.

Источник: НОК РК

Казахстанские шорт-трекистки взяли серебро в женской эстафете на 3000 метров.

Золото выиграли представительницы Китая, бронзу — спортсменки Японии.

Для Казахстана это пятая медаль Азиады, из них четыре серебра и одна бронза.

Ранее нашей стране медали принесли шорт-трекисты в смешанной эстафете на 2000 метров, конькобежец Евгений Кошкин, лыжник Константин Борцов и фристайлистка Аяна Жолдас.

Казахстан отправил на зимнюю Азиаду самую крупную делегацию среди стран Центральной Азии. В борьбе за медали принимают участие 137 спортсменов, которые выступят в 10 из 11 представленных дисциплин.