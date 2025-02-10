Историческая победа Казахстана! Головкин обратился к чемпионам Азиады

Стал свидетелем исторического события для Казахстана — наша команда завоевала первую в истории страны золотую медаль в шорт-треке на Азиатских играх! Поздравляю призеров с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов!" — написал Головкин в своих соцсетях.