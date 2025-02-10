Историческая победа Казахстана! Головкин обратился к чемпионам Азиады

Об этом глава НОК РК рассказал в соцсетях.
"Прямо сейчас в Харбине проходят зимние Азиатские игры. Приехал поддержать нашу сборную, пообщаться с атлетами и тренерами. Атмосфера здесь особенная — зарядился эмоциями от наших спортсменов.
Стал свидетелем исторического события для Казахстана — наша команда завоевала первую в истории страны золотую медаль в шорт-треке на Азиатских играх! Поздравляю призеров с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов!" — написал Головкин в своих соцсетях.
Напомним, сборная Казахстана завоевала три медали в Харбине — принеся историческое золото в мужской эстафете и серебро в женской, а также серебро в в смешанной эстафете.