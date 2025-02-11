Казашка выиграла золото Азиады-2025 для другой страны

Акнар Ардаккызы родилась 1 июня 1999 года в казахском поселке Шытызы (уезд Хутуби, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай). С ранних лет она занималась зимними видами спорта, сначала шорт-треком, а затем перешла в скоростной бег на коньках.