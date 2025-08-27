Спортсмен из России получил польское гражданство ради участия в Олимпиаде-2026

«Не могу поверить, что все это закончилось меньше чем за два года. Теперь я могу думать только о тренировках, о своей цели, о своей мечте — Олимпийских играх и медалях», — сказал 22-летний спортсмен, отметив, что выучил слова польского гимна.
Семирунний является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. В 2023 году он сменил спортивное гражданство на польское, а в январе 2025-го дебютировал за Польшу на чемпионате Европы. На чемпионате мира в норвежском Хамаре Семирунний завоевал бронзу на дистанции 5 тысяч метров и серебро на дистанции 10 тысяч метров. В обоих забегах он побил рекорд Польши.