Спортсмен из России получил польское гражданство ради участия в Олимпиаде-2026

Семирунний является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. В 2023 году он сменил спортивное гражданство на польское, а в январе 2025-го дебютировал за Польшу на чемпионате Европы. На чемпионате мира в норвежском Хамаре Семирунний завоевал бронзу на дистанции 5 тысяч метров и серебро на дистанции 10 тысяч метров. В обоих забегах он побил рекорд Польши.