Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмен из России получил польское гражданство ради участия в Олимпиаде-2026

Бывший российский конькобежец Владимир Семирунний 26 августа получил паспорт гражданина Польши, сообщает tvp.info. Это позволит ему представлять Польшу на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Getty Images

«Не могу поверить, что все это закончилось меньше чем за два года. Теперь я могу думать только о тренировках, о своей цели, о своей мечте — Олимпийских играх и медалях», — сказал 22-летний спортсмен, отметив, что выучил слова польского гимна.

Семирунний является чемпионом России 2022 года на дистанции 10 тысяч метров. В 2023 году он сменил спортивное гражданство на польское, а в январе 2025-го дебютировал за Польшу на чемпионате Европы. На чемпионате мира в норвежском Хамаре Семирунний завоевал бронзу на дистанции 5 тысяч метров и серебро на дистанции 10 тысяч метров. В обоих забегах он побил рекорд Польши.