В Союзе конькобежцев рассказали о прекращении контактов с Виктором Аном

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил ТАСС, что в организации уже давно не общаются с трехкратным победителем Олимпиады в Сочи Виктором Аном, который вернулся в Южную Корею.
«У нас давно уже с ним общения нет. У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно», — сказал Гуляев.
Виктор Ан (Ан Хён Су) завершил карьеру в 2020 году, после чего работал со сборной Китая, которая является одним из принципиальных соперников корейцев. В 2023-м Ан безуспешно пытался устроиться тренером городской команды на родине, но в итоге стал персональным тренером нескольких спортсменов.
В 2024-м Гуляев говорил, что семья Ана подвергается «определенному гонению со стороны чиновников». По его словам, Ан просил не звать его на работу в Россию.
Подаренные ему в России квартиру в Санкт-Петербурге и дом в подмосковном Новогорске Ан выставил на продажу еще в 2015 и 2019 годах соответственно.
Ану 39 лет, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи спортсмен взял три золота на Олимпиаде в Турине. В 2011-м он получил российское гражданство и выиграл в Сочи четыре медали — бронзу на 1500 м, а также золото на 500, 1000 м и в эстафете. Ана не допустили на Игры-2018, он собирался выступить на Олимпиаде в Пекине, но из-за пандемии решил завершить карьеру.