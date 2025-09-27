«Визы почти готовы». Российские конькобежцы готовятся к олимпийскому сезону

Российские конькобежцы открыли олимпийский сезон на Кубке Коломенского кремля, который можно считать первым стартом, собравшим среди участников тех, кто претендует на поездку на Олимпийские игры в Италию в феврале 2026 года.
Эти соревнования можно считать первой проверкой того, как прошла летняя подготовка, плюс — тестированием нового коломенского льда, который готовят новые итальянские машины, закупленные в конце предыдущего сезона. Доводка машин потребовала времени, как и подбор технологии заливки, так что полноценно реализовать весь потенциал получилось только сейчас, до этого в Коломне искали подходы к новой технике.
Сказать, что на старт вышли все, конечно, нельзя — часть сборной еще даже не приехала в Коломну, они находятся на «сухих» сборах. Однако, как обстоят дела у «нейтралов», а также тех, кто ими не стал, удалось узнать уже сейчас.
Осталось получить «шенген»
Отборочные этапы Кубка мира стартуют в Северной Америке, в США и Канаде. Анастасия Семенова, которая предварительно в заявке СКР указана как основная спортсменка на масс-старт, рассказала, как обстоят дела с визами:
— Американскую мы сделали на пять дней в Ереване, канадская также готова. Сейчас идет процесс оформления «шенгена».
«Шенген» «нейтралам» требуется для третьего и четвертого этапов Кубка мира, которые пройдут в Нидерландах и Норвегии. Конькобежцам, надо признать, повезло — вопрос с американской визой они успели решить до того, как Госдепартамент США ограничил выдачу виз российским гражданам консульствами в Астане, где огромная очередь, и Варшавой, для посещения которой требуется «шенген» и въезд со стороны ЕС.
Просили не писать в ISU
Виктор Муштаков, выигравший на Кубке Коломенского кремля 500 метров с результатом 35,65 секунды, нейтральный статус не получил.
— Про отказ я узнал на первом летнем сборе, в мае. Изначально нам сказали, что мы трое — кандидаты на поездку на квалификационные соревнования, но затем, через пару дней после начала сбора, пришли новости про отказ. Я, на самом деле, этого ожидал, в подсознании сидело, что не допустят, поэтому не сильно расстроился, скорее удивился. По всем критериям, условиям мы проходили, должны были проходить.
— Ты так и не знаешь, в чем причина отказа?
— Нет, так и не узнал. Писали письмо в ISU, после которого нам сделали замечание, сказали, чтобы мы не обращались туда, не поставив в известность Союз конькобежцев России. На то письмо ответа так и не получили, да и не получим. Это бесполезно, я изначально сказал, что писать письма бессмысленно. Но так как ребята написали, я решил присоединиться.
В ответе Муштакова на самом деле кроется самое страшное, что могло произойти с российскими спортсменами: не все, но многие из них опустили руки, потеряв веру в какую-либо справедливость и сколь-либо благополучный исход. И касается это не только коньков, люди и в других зимних видах уже смирились с пропуском Игр, довольствуясь внутренними перспективами. И особенно обидно это понимать, когда речь идет о спортсменах, способных завоевать в Италии медали.
Дело Качановой движется, но медленно
Единственной российской конькобежкой, не смирившейся с отказом в нейтральном статусе и решившей бороться за свои права, стала Дарья Качанова, по праву занимающая первую строчку в списке кандидатов на поездку на отборочные этапы КМ и имеющая наибольшие шансы квалифицироваться на Олимпиаду.
В начале июня спортсменка подала апелляцию в CAS на решение ISU не давать ей нейтральный статус, на данный момент арбитры по делу уже назначены сторонами, председатель панели также утвержден. Однако сроки проведения слушаний еще неизвестны. CAS уже успел рассмотреть аналогичный иск от белорусских конькобежцев Анны Доморацкой и Игната Головатюка, решение пока не оглашалось. Дело Качановой потребовало больше времени из-за процедурных причин, но в данный момент ничто уже не мешает CAS назначить и провести слушания, рассмотрев все аспекты, которые ISU счел достаточными для отказа. Разумно рассчитывать, что слушания пройдут в октябре. Дарья пока в Коломну не приехала.
Сергей Лисин