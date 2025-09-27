«Визы почти готовы». Российские конькобежцы готовятся к олимпийскому сезону

В начале июня спортсменка подала апелляцию в CAS на решение ISU не давать ей нейтральный статус, на данный момент арбитры по делу уже назначены сторонами, председатель панели также утвержден. Однако сроки проведения слушаний еще неизвестны. CAS уже успел рассмотреть аналогичный иск от белорусских конькобежцев Анны Доморацкой и Игната Головатюка, решение пока не оглашалось. Дело Качановой потребовало больше времени из-за процедурных причин, но в данный момент ничто уже не мешает CAS назначить и провести слушания, рассмотрев все аспекты, которые ISU счел достаточными для отказа. Разумно рассчитывать, что слушания пройдут в октябре. Дарья пока в Коломну не приехала.