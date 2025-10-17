«Считаю смену гражданства крайним решением». Алдошкин — о двух месяцах в Китае и деградации российских коньков

Это был осознанный выбор, подтвержденный и подкрепленный работой моего тренера, я это видел, мы с ним много разговаривали. Повторюсь, ребята молодые, никто ничего не ждет, в том году 18-летний юниор в Китае сбегал 5000 метров за 6.13, а 1500 метров за 1.45. Посмотрим этот сезон у него, конечно, но все равно это достойный результат для такого возраста и поэтому нужно переосмыслить вообще все. Чтобы оказаться вот там наверху с теми, кто сейчас там бежит, нужно кардинально все менять. Если ты это не поменяешь — все, будешь вот так вот «возить» до конца жизни, а это неинтересно, ну мне так точно. Не знаю, кому это может быть интересно — до конца жизни ничего не менять. Есть такие, я никого не осуждаю, говорю только про себя. Это отчасти крик души, что ну как-то все рухнуло как карточный домик, и смена поколений — это не причина. Система и генеральное направление всегда должны быть сохранены как у тренеров, так и у спортсменов. Иначе мы не увидим ни результата, ничего. Просто в какой-то момент все схлопнется, и мы вернемся на уровень 2004 года, когда вообще никого не было. Абсолютно. Ну не хотелось бы, конечно, чтобы это произошло, но пока тенденция такая, не просто же так ушли Семериков, Семирунний, предпосылки были уже тогда.