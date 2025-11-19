Скользкая схема: как наши конькобежцы пытаются отобраться на Олимпиаду

С местами в квалификационном рейтинге всё понятно: Коржова пока 18-я, Семенова 25-я. Осталось понять, что им это дает. На следующем этапе, который пройдет в канадском Калгари, обе девушки, скорее всего, должны будут стартовать уже в группе «А» — это самое важное, чего они добились, так как там распределяются основные очки. К примеру, если бы Коржова показала свои 3.59,95 в группе «А», то получила бы не 25, а 30 очков (это с учетом того, что там бежали бы и Морозова, и Зуева, опередившие ее в группе «Б»). А если бы не бежали, то у Ксении с тем же результатом было бы 32 очка.