Призер ОИ из России назвала решение перейти в Данию «ахиллесовой пятой»

«Если честно, на отношение к Олимпиаде повлиял и мой прошлый олимпийский опыт. После 2022 года у меня были серьезные психологические проблемы. Об этом мало кто говорит, но, если у спортсмена есть реальный шанс выиграть олимпийскую медаль, то давление может быть огромным. Я связала всю свою самооценку с олимпийской медалью — и когда не выиграла ее, мне казалось, что я провалилась», — рассказала Торуп.