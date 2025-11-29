Ричмонд
Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева

Чемпионка ОИ-1980 конькобежка Наталья Петрусева умерла в возрасте 70 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Наталья Петрусева скончалась на 71-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

Петрусева ушла из жизни в пятницу. Причины смерти олимпийской чемпионки не сообщаются.

«Ее наследие — это пример мужества, силы воли и преданности делу. Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Также в активе Петрусевой бронза Игр в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 метров и две бронзовые награды Олимпиады 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров. Она является двукратной чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), чемпионкой мира в спринтерском многоборье (1982) и двукратной чемпионкой Европы в классическом многоборье (1981, 1982). После завершения карьеры спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Олимпийским играм 2002 года.