Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева

Также в активе Петрусевой бронза Игр в Лейк-Плэсиде на дистанции 500 метров и две бронзовые награды Олимпиады 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров. Она является двукратной чемпионкой мира в классическом многоборье (1980, 1981), чемпионкой мира в спринтерском многоборье (1982) и двукратной чемпионкой Европы в классическом многоборье (1981, 1982). После завершения карьеры спортивной карьеры Петрусева стала тренером. Она готовила сборную России к Олимпийским играм 2002 года.