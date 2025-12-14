Ричмонд
Российская конькобежка Семенова завоевала олимпийскую лицензию

Россиянка по итогам четырех этапов Кубка мира занимает 21-е место в зачете масс-старта.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российская конькобежка Анастасия Семенова завоевала олимпийскую лицензию в масс-старте.

На заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хамаре россиянка, выступающая в нейтральном статусе, выиграла соревнования в дивизионе В. Затем она выступила в дивизионе А, где заняла 15-е место и набрала 26 очков.

По сумме четырех этапов Кубка мира Семенова набрала 91 очко и занимает 21-е место. Этого результата оказалось достаточно для квалификации на Олимпиаду — на соревнования отберутся 24 лучшие спортсменки. Ранее олимпийскую путевку на дистанции 3 000 метров завоевала Ксения Коржова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.