Российские конькобежки завершили отбор на Олимпиаду: разбираемся с его итогами

Квалификация на Олимпиаду в Милане у конькобежцев завершена, в ней от России приняли участие пять спортсменов, и трое из них (двое — совершенно точно) заработали путевки на главный старт четырехлетия.
Ксения Коржова
Ксения отобралась на дистанцию 3000 метров благодаря своему результату (3.59,95), показанному на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Схема отбора — 15 лучших по очкам и еще пятеро — по результату. В топ-15 по очкам Ксения не вошла, так как бежала только три из четырех этапов КМ, а соперницы — все четыре. Это отбросило спортсменку на 16-ю строчку зачета по очкам, таким образом, она могла пройти только по результату. Среди тех, кто, как и Ксения, не смог войти в топ-15, российская спортсменка показала четвертое время, так что попала на Игры 19-й из 20 возможных. Последней прошла Елизавета Голубева, ранее представлявшая Россию, а теперь выступающая за Казахстан.
Анастасия Семенова
Настя очень успешно выступила на четвертом этапе в Хаммере, выиграв масс-старт в группе Б и набрав 20 очков. Победа дала ей возможность сразу же, через четыре часа, стартовать в группе А, где Семенова финишировала 15-й, набрав 26 очков. Так как в зачет идет лучший результат из этих двух забегов, то ее победа в группе Б отбрасывается и учитываются именно 26 очков за 15-е место в группе А. Таким образом, по сумме четырех этапов она набрала 95 очков и расположилась на 20-м месте в рейтинге. На ОИ проходят 24 лучших, так что Настя едет в Милан.
Александра Саютина
Сложнее всего ситуация у Александры Саютиной, выступавшей на дистанции 1500 метров. На первом этапе в США она упала, что сказалось на шансах спортсменки отобраться. Россиянка, во-первых, не заработала очки, а во-вторых, не смогла показать на самом быстром в мире льду в Солт-Лейк-Сити достойные секунды, которые были бы полезны в случае квалификации по результату.
На дистанции 1500 метров на Игры проходит 21 спортсменка. Саютина в их число не попала, даже если учитывать, что от страны квалифицируются не более трех человек. Если смотреть, какое место с результатом 1.56,40 занимает Александра, то она не попадает и в ту семерку, которая добирается уже по данному критерию. Закрывает квалификацию британка Эллия Смединг с результатом 1.55,32.
Однако в списке тех, кто прошел по результату, есть бывшая россиянка, а ныне датчанка София Торуп (Просвирнова). У Софии пока нет датского паспорта, что может создать проблемы с участием в Играх. Во всяком случае, так думает сама Торуп, о чем она сказала в недавнем интервью «СЭ».
В случае если София не попадет на Олимпиаду — Саютина первая в резерве. Причем первой она оказывается не благодаря тому, что ее результат — следующий после Смединг, а потому что все те страны, представительницы которых находятся между британкой и Александрой, уже имеют своих спортсменок выше в списке и уже получили путевки на ОИ. И тут начинает действовать правило приоритета для той страны, которая путевку еще не получила. Это как раз нейтралы.
Есть, однако, нюанс, о котором, видимо, не знает даже Торуп. Паспорт — необязательный фактор для заявки на ОИ. Он часто становится камнем преткновения, когда спортсмены меняют гражданство исключительно на бумаге. Чтобы бороться с подобным трендом, МОК требует паспорт от тех атлетов, которые не могут другими способами доказать свои связи с новой страной. Ситуация с Торуп иная — она вышла замуж, живет в Дании, ее связи легко доказываются.
Это в целом попадает под исключение из правил, в которых как раз есть оговорка: «Кроме того, во всех случаях, когда участник имеет право участвовать в Олимпийских играх, либо представляя другую страну, либо имея выбор относительно страны, которую он намерен представлять, исполнительный комитет МОК может принимать любые решения общего или индивидуального характера в отношении вопросов, связанных с гражданством, подданством, местом жительства или проживанием любого участника, включая продолжительность любого срока “карантина”.
В случае если НОК Дании обратится в исполком МОК с соответствующей просьбой, Софии могут дать допуск. И тогда шансы Саютиной становятся нулевыми, если, конечно, от ОИ не откажется кто-то еще и заменить эту отказавшуюся в сборной ее страны будет некем.