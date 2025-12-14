Российские конькобежки завершили отбор на Олимпиаду: разбираемся с его итогами

Схема отбора — 15 лучших по очкам и еще пятеро — по результату. В топ-15 по очкам Ксения не вошла, так как бежала только три из четырех этапов КМ, а соперницы — все четыре. Это отбросило спортсменку на 16-ю строчку зачета по очкам, таким образом, она могла пройти только по результату. Среди тех, кто, как и Ксения, не смог войти в топ-15, российская спортсменка показала четвертое время, так что попала на Игры 19-й из 20 возможных. Последней прошла Елизавета Голубева, ранее представлявшая Россию, а теперь выступающая за Казахстан.