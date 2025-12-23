Ричмонд
Конькобежец Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров

Даниил Найденышев стал чемпионом России на дистанции 10 километров.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Даниил Найденышев стал лучшим на дистанции 10 км на чемпионате России по конькобежному спорту, который завершился в Коломне.

Результат спортсмена — 13 минут 30,61 секунды. Второе место занял Иван Фруктов (отставание — 0,06 секунды), тройку лидеров замкнул Вячеслав Воробьев (+11,31).

У женщин на дистанции 5 км первое место заняла Ксения Коржова, показавшая результат 7 минут 7,07 секунды. Второй стала Ирина Сальникова (отставание — 8,18), третьей — Анастасия Григорьева (+19,31).