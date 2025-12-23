Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван состав сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

Сборная Казахстана по конькобежному спорту определила участников в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), передают Vesti.kz.

Источник: МТС РК

Квоты и отбор

По итогам этапов Кубка мира (14 ноября — 14 декабря; США, Канада, Нидерланды, Норвегия) казахстанские конькобежцы завоевали 12 олимпийских лицензий. На основании этих результатов тренерский штаб утвердил окончательный состав команды.

Состав сборной по конькобежному спорту

  • Евгений Кошкин
  • Кристина Силаева
  • Елизавета Голубева
  • Надежда Морозова
  • Арина Ильященко

Другие виды спорта

Ранее олимпийский норматив выполнили фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — это две именные лицензии по фигурному катанию.

Сборная Казахстана также завоевала 9 лицензий по шорт-треку. В состав вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Итоговые лицензии

На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта. Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.