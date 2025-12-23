Назван состав сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

Квоты и отбор
По итогам этапов Кубка мира (14 ноября — 14 декабря; США, Канада, Нидерланды, Норвегия) казахстанские конькобежцы завоевали 12 олимпийских лицензий. На основании этих результатов тренерский штаб утвердил окончательный состав команды.
Состав сборной по конькобежному спорту
- Евгений Кошкин
- Кристина Силаева
- Елизавета Голубева
- Надежда Морозова
- Арина Ильященко
Другие виды спорта
Ранее олимпийский норматив выполнили фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — это две именные лицензии по фигурному катанию.
Сборная Казахстана также завоевала 9 лицензий по шорт-треку. В состав вошли: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.
Итоговые лицензии
На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта. Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.