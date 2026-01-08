Ричмонд
Журова назвала бессмысленными призывы не допускать российских спортсменов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что призывы украинских чиновников не допускать российских спортсменов до международных соревнований не имеют ни смысла, ни перспектив.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, вместо выполнения своих прямых обязанностей звучат лишь жалобы, которые не влияют на реальное положение дел, поскольку мировой спорт постепенно возвращается к прежним принципам, а российских атлетов уже допускают к соревнованиям по многим направлениям. Журова отметила, что в такой ситуации подобные заявления не имеют практического значения, источник — ТАСС.