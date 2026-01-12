МОК допустил на Олимпиаду еще двух российских спортсменов

Для участия в Играх им нужно принять приглашение.
Ранее МОК подтвердил участие в Олимпиаде фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова.
Для поездки на Игры россияне должны пройти отбор и проверку специальной комиссии МОК (AINERP) на соответствие критериям нейтрального статуса.
Крылова на декабрьском чемпионате России взяла золото на дистанциях 500 и 1000 м. Посашков на этих соревнованиях взял золото в эстафете.
