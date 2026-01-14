ISU не принимал решения по допуску российских юниоров на совете

«ISU во вторник не принимал решения по допуску российских юниоров на совете», — сообщили в организации.
В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.
