Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду

«Ксения в очень приличной форме. Задача точно такая же, как и у шорт-трекистов, — бегать в силу своих возможностей. А они у нее достаточно неплохие, что уже было продемонстрировано на этапах Кубка мира. Считаю, Коржова может быть минимум в шестерке, а при хорошем раскладе способна побороться и за медаль. Анастасия — очень целеустремленная, не боящаяся авторитетов спортсменка. Как я уже говорил ранее, ее основная задача — “правильно двигать локтями”. В первую очередь ей необходимо бежать тактически грамотно, не смотреть на имена оппонентов. Олимпийские игры отличаются от Кубка мира тем, что там всего один шанс, и его нужно реализовать, но я считаю, все возможно», — добавил он.