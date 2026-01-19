Ричмонд
Союз конькобежцев России ожидает приглашения двух спортсменок на Олимпиаду

Союз конькобежцев России ожидает приглашения на Олимпиаду Коржовой и Семеновой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова в ближайшие дни должны получить приглашение на Олимпийские игры в Италии, сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Неделей ранее Международный олимпийский комитет (МОК) после всех необходимых проверок пригласил для участия в Олимпиаде шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову.

«Это чисто технический вопрос, ведь они завоевали квоты. Думаю, проблем с проверкой по линии МОК не будет. В ближайшее время дождемся окончательного подтверждения их участия в Олимпийских играх. Более чем уверен, что это произойдет со дня на день», — приводит слова Гуляева Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

«Ксения в очень приличной форме. Задача точно такая же, как и у шорт-трекистов, — бегать в силу своих возможностей. А они у нее достаточно неплохие, что уже было продемонстрировано на этапах Кубка мира. Считаю, Коржова может быть минимум в шестерке, а при хорошем раскладе способна побороться и за медаль. Анастасия — очень целеустремленная, не боящаяся авторитетов спортсменка. Как я уже говорил ранее, ее основная задача — “правильно двигать локтями”. В первую очередь ей необходимо бежать тактически грамотно, не смотреть на имена оппонентов. Олимпийские игры отличаются от Кубка мира тем, что там всего один шанс, и его нужно реализовать, но я считаю, все возможно», — добавил он.

Коржова — чемпионка России 2024 года на дистанциях 3000 и 5000 метров, она завоевала олимпийскую лицензию для выступления в этих видах программы. Семенова на том же турнире завоевала бронзу на дистанции 1500 метров и в масс-старте, получив в нем же лицензию на Игры.

Олимпиада пройдет 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Помимо Посашкова и Крыловой, ранее приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.

