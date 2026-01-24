Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конькобежец Эйтрем установил мировой рекорд на этапе Кубка Мира в Инцелле

Конькобежец Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Инцелле.

Эйтрем одержал победу с результатом 5 минут 58,52 секунды и превзошел достижение француза Тимоти Лубино (6 минут 0,23 секунды), установленное в ноябре 2025 года на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Также 23-летний норвежец первым в истории преодолел дистанцию 5000 метров менее чем за 6 минут.

Заключительный этап Кубка мира завершится 25 января.