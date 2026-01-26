Гуляев: «Сейчас пригласить Виктора Ана в Россию невозможно. Не хочется подставлять человека»

"Сейчас приглашение Виктора Ана в Россию практически невозможно. Не хочется подставлять человека, которому и так нелегко живется в родной стране. Лично мне очень хотелось бы видеть его у нас в качестве ментора или консультанта, но в силу объективных обстоятельств пока такой возможности нет.
Прогнозы — дело неблагодарное, но все может измениться очень быстро. Если это произойдет, мы должны быть готовы к принятию быстрых решений. Конъюнктура может поменяться, и тогда, возможно, у нас получится договориться с Виктором о приезде в Россию", — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.