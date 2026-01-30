Конькобежцы Муштаков и Голикова стали чемпионами России в многоборье

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золото в спринтерском многоборье на чемпионате России, который проходит в Иркутске.
По итогам двух забегов на 500 метров и двух на 1000 метров Муштаков набрал 140,760 балла. Серебряным призером стал Никита Базюк (140,925), бронзовым — Тимур Карамов (141,885).
У женщин победу одержала Ангелина Голикова с результатом 157,635 балла. Второе место заняла Елена Еранина (157,965), третье — Яна Бояркина (158,255), завоевавшая первую личную медаль на чемпионатах России.
Позднее в пятницу определятся чемпионы России в классическом многоборье.